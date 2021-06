Apprendre la permaculture entre voisins

Nourrir la terre et les estomacs

« De toute façon, la nature est plus forte que nous, on le voit ici, avec tous ces légumes qui ont été ravagés par la grêle… c’est comme ça », déclare Gérard, philosophe. Ne reste plus qu'à utiliser les feuilles abimées comme engrais naturel pour nourrir la terre, et à replanter d'autres légumes... et à attendre qu'ils poussent sagement, aidés par l'eau, le soleil, les champignons, et quelques limaces. Les précieux aliments finiront dans les assiettes des participants, qui peuvent repartir avec quelques récoltes à la fin de chaque séance. Gérard l’assure : « C’est aussi ça, la permaculture : l’échange et le partage. » /cto