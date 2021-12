Opposition citoyenne contre un projet d’antennes 5G à Develier

Un groupe de citoyens se mobilise à Develier face à un projet d’antenne de télécommunication. Le groupe de villageois, qui réunit plus de 300 signatures, s’oppose à l’installation d’un mât de 25 mètres de haut avec neuf antennes situé sur un terrain privé, à proximité du terrain de football. Les opposants demandent dans leur communiqué « l’application du principe de précaution », car ils s’inquiètent d’une nouvelle exposition aux micro-ondes de téléphone et internet mobile à Develier, d’autant que deux antennes desservent déjà le village. Les mandataires craignent également une possible augmentation de puissance ultérieure par l’opérateur. « Le collectif met aussi en avant la non-conformité au plan spécial « Les Quatre Faulx » en termes de hauteur, distances aux limites, énergie et aussi intégration paysagère en perspective du village, là où la hauteur des constructions sont limitées à 13 mètres », ajoutent encore les mandataires. /comm-cer