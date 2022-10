Les CJ se préparent à la pénurie d’électricité

Les Chemins de fer du Jura sont donc dépendants de ce que décide l’OFT dans son catalogue de mesures. Il contient deux listes, une de dispositions qui n’impactent pas les voyageurs et une autre qui changera quelque peu les habitudes des clients. Parmi les mesures que les passagers des transports publics ne verront pas, une concerne la manière de conduire les trains, car comme pour les voitures, il est possible de rouler plus économiquement. Il est également possible de réinjecter l’énergie produite lors du freinage, explique Jean-Frédéric Python :