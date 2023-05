Le combat n’est pas terminé à Belprahon

« C’est très naïf de croire qu’en enlevant l’article 139, la Question jurassienne sera réglée. C’est très mal connaître les autonomistes du Jura sud et en particulier ceux de Belprahon », s’insurge Dominique Crelier, membre du comité « Belprahon dit oui ». Malgré le concordat, il assure que le combat n’est pas terminé : « On va se battre, actionner tout ce qu’on peut actionner et au bout d’un moment, il faudra bien nous prendre au sérieux ». Pour lui, « ce déni de démocratie est resté en travers de la gorge et il le restera toujours tant que ce ne sera pas réparé ». Les discussions en lien avec ce concordat ont un peu gêné Dominique Crelier qui a l’impression que Berne dicte depuis le début au canton du Jura ce qu’il doit faire. « L’appui du Gouvernement jurassien nous ne l’avons plus eu depuis le vote de Moutier, de peur que Berne ne se fâche et retarde tout », s’exaspère-t-il.



De son côté, Nathalie Barthoulot donnait son point de vue mardi : « Je ne crois pas qu’on puisse parler de sacrifice de Belprahon… On constate que le concordat est l’aboutissement d’une procédure débutée en 2012. Aujourd’hui, on scelle le destin de Moutier. » Pour le conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg, ce concordat « met un terme définitif à tout différend territorial entre les deux cantons ». /lge-amo