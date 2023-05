Le projet de concordat sur le transfert de Moutier est dévoilé

Partage des biens

De nombreux points du changement d’appartenance cantonale de Moutier sont abordés dans ce projet de concordat, dont la continuité fiscale, administrative, scolaire, judiciaire, mais aussi le partage des biens. Le Jura aura droit à une part de la fortune nette du canton de Berne, proportionnelle à la population de Moutier. Le calcul s’effectuera par le transfert des biens appartenant à l’État de Berne et situés à Moutier, ainsi que par des participations dans des sociétés dont le canton de Berne est actionnaire. La différence entre ces deux points sera compensée par un versement d’argent. Le résultat sera calculé en fonction de la valeur des biens au 31 décembre 2025. Selon les chiffres 2021, il déboucherait sur un versement de 7,7 millions de francs du canton du Jura à celui de Berne.





Adaptation des flux financiers

Un accord a également été conclu concernant la question de la péréquation financière, et validé en Tripartite sous l’égide de la Confédération. Le Jura touchera une somme de la part du canton de Berne. Cette somme sera calculée « sur la valeur compensatoire par habitant fixée par le Conseil fédéral pour le canton du Jura ainsi que sur le nombre d’habitants que comptera la commune de Moutier au moment de son transfert ». Le mécanisme, dégressif, portera sur six ans. Il sera basé sur le tarif touché par le Jura et non sur celui alloué au canton de Berne, qui est plus faible. Au total, le canton de Berne devrait verser environ 76 millions de francs au canton du Jura.





Prestations garanties pour 5 ans à l’Hôpital de Moutier

D’autres points majeurs sont encore abordés dans le concordat. Le document règle notamment les aspects liés à l’hôpital de Moutier : les prestations actuelles du site sont garanties pour une durée maximale de 5 ans après le transfert de la cité prévôtoise… un délai qui doit permettre aux deux cantons de réviser leurs listes hospitalières de manière concertée.





Autres points

Le concordat marque aussi la fin de la « Question jurassienne » : il y est stipulé que les cantons du Jura et de Berne mettent « un terme définitif à tout différend territorial entre eux et qu’ils s’engagent au respect de leurs frontières ». Il n’entrera en vigueur que si l’article 139 de la Constitution cantonale jurassienne est abrogé. Le texte avait été instauré en vue de la votation du 24 novembre 2013 sur la création d’un nouveau canton formé du Jura et du Jura bernois.

À noter encore que la commune de Moutier pourra poursuivre des collaborations avec ses communes voisines. Le document prévoit aussi que le canton de Berne participe à l’assainissement de certains sites pollués. Il est aussi inscrit que les Prévôtois pourront voter lors d’élections cantonales dans le Jura, alors même que la commune sera encore bernoise.





Calendrier

Le projet de concordat est donc en consultation jusqu’à la mi-août. Il sera soumis aux deux parlements cantonaux au printemps 2024 avant des votations populaires prévues le 22 septembre 2024. La ratification par l’Assemblée fédérale est agendée à l’été ou à l’automne 2025, pour un transfert cantonal de Moutier au 1er janvier 2026. /fco-cto