Transfert de Moutier : modification des surfaces d'assolement

La gestion de 76 hectares de terres arables a été transférée du canton de Berne à celui du ...
Transfert de Moutier : modification des surfaces d'assolement

La gestion de 76 hectares de terres arables a été transférée du canton de Berne à celui du Jura, révèle la feuille fédérale publiée mardi.

Le transfert de Moutier dans le Jura a eu des répercussions sur les frontières cantonales et, donc, sur les surfaces d'assolement (Photo : illustration/KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER ). Le transfert de Moutier dans le Jura a eu des répercussions sur les frontières cantonales et, donc, sur les surfaces d'assolement (Photo : illustration/KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER ).

Le transfert de Moutier implique une modification des statistiques foncières nationales. La Confédération a en effet adapté les contingents de surfaces d'assolement entre les cantons de Berne et du Jura.

La gestion de 76 hectares de terres arables de première qualité est transférée du canton de Berne au canton du Jura. Le contingent bernois est réduit de 82'125 à 82'049 hectares, alors que la part jurassienne passe de 15'000 à 15'076 hectares, selon une décision publiée mardi dans la Feuille fédérale et signée par le conseiller fédéral en charge de l'environnement Albert Rösti.

Les zones de rotation des cultures servent à garantir la sécurité alimentaire à long terme en cas de crise. Chaque canton est tenu par la loi de conserver une superficie minimale de ces zones sur son territoire. Or, le rattachement de Moutier au canton du Jura le 1er janvier dernier a modifié les frontières cantonales. /ats


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Transfert de Moutier»

Rubriques du dossier
Le canton du Jura rencontre des enseignants de Moutier pour lever leurs inquiétudes

Le canton du Jura rencontre des enseignants de Moutier pour lever leurs inquiétudes

Le ceff Artisanat ne restera pas dans le canton du Jura indéfiniment

Le ceff Artisanat ne restera pas dans le canton du Jura indéfiniment

« La p’tite phrase » - Plaques d’identité

« La p’tite phrase » - Plaques d’identité

Fin des négociations liées au transfert de Moutier

Fin des négociations liées au transfert de Moutier

Actualités suivantes

La nouvelle école de Courrendlin a quelques fuites

La nouvelle école de Courrendlin a quelques fuites

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 11:31

« Bienvenue Moutier » : l’Armée du Salut

« Bienvenue Moutier » : l’Armée du Salut

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 10:16

« La p’tite phrase » - Le goût de bouchon

« La p’tite phrase » - Le goût de bouchon

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 09:00

Il était une fois… la Constituante jurassienne : René Girardin (1/5)

Il était une fois… la Constituante jurassienne : René Girardin (1/5)

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 11:07

Articles les plus lus

« La p’tite phrase » - Le goût de bouchon

« La p’tite phrase » - Le goût de bouchon

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 09:00

« Bienvenue Moutier » : l’Armée du Salut

« Bienvenue Moutier » : l’Armée du Salut

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 10:16

Il était une fois… la Constituante jurassienne : René Girardin (1/5)

Il était une fois… la Constituante jurassienne : René Girardin (1/5)

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 11:07

Mairie d’Alle : notre débat entre les deux candidats

Mairie d’Alle : notre débat entre les deux candidats

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 11:51

C’est le Jour J pour l’équipage d'Artémis

C’est le Jour J pour l’équipage d'Artémis

Région    Actualisé le 06.04.2026 - 15:26

« La p’tite phrase » - Le goût de bouchon

« La p’tite phrase » - Le goût de bouchon

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 09:00

Il était une fois… la Constituante jurassienne : René Girardin (1/5)

Il était une fois… la Constituante jurassienne : René Girardin (1/5)

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 11:07

Mairie d’Alle : notre débat entre les deux candidats

Mairie d’Alle : notre débat entre les deux candidats

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 11:51

Une conception directrice de l’énergie révisée pour Delémont

Une conception directrice de l’énergie révisée pour Delémont

Région    Actualisé le 06.04.2026 - 08:57

Le Swing Rock Ajoie raconte « La légende d’Atla »

Le Swing Rock Ajoie raconte « La légende d’Atla »

Région    Actualisé le 06.04.2026 - 10:00

C’est le Jour J pour l’équipage d'Artémis

C’est le Jour J pour l’équipage d'Artémis

Région    Actualisé le 06.04.2026 - 15:26

Mairie d’Alle : notre débat entre les deux candidats

Mairie d’Alle : notre débat entre les deux candidats

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 11:51