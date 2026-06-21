Chaleur et bonne ambiance sur Delémont’BD

La 12e édition de Delémont’BD se termine ce dimanche soir. Une édition marquée par de fortes chaleurs. Mais il n’y a pas que les températures élevées qui ont donné des sueurs froides aux organisateurs. C’est toute la préparation avant le festival qui a été source de stress. Et pourtant le directeur artistique de Delémont’BD tire un bilan positif de cette nouvelle cuvée.
A cause de la météo, les visiteurs ont modifié leurs habitudes. Ils sont restés davantage en soirée et ont sélectionné précisément les animations à suivre, qui ont toutes affiché complet. La quarantaine d’auteurs et d’autrices ont salué la bonne ambiance et l’âme de la manifestation. Les séances de dédicaces n’ont jamais autant attiré de monde, selon Célien Milani. Le directeur artistique de Delémont’BD se réjouit que les performances réunies en soirée dans la cour du château aient séduit le public. « Il y a eu du monde partout, dans tout ce qu’on proposait », souligne-t-il.
Célien Milani : « On a toujours essayé de garder le sourire. »
Une organisation au pas de course
Pourtant en janvier, la petite équipe se retrouvait dans une situation peu enviable. Après de nombreuses démissions, dont le directeur artistique Cédric Humair, Célien Milani, Gaëlle Frossard et Philippe Duvanel ont repris en urgence l’organisation de l’édition 2026. Une tâche qui semblait complexe à l’époque. « C’était un pari exigeant, mais quand on s’est lancé là-dedans, c’était aussi en mesurant les risques, en se disant qu’on allait inventer du temps. On a essayé de ne pas se laisser envahir par le stress, de prendre les choses les unes après les autres, de ne rien promettre, mais de tout tenter », réagit Célien Milani au moment de clore l’événement. Il faut croire que travailler dans le stress n’a pas eu de conséquence : « les gens qui me connaissent diraient que c’est ma marque de fabrique ! je viens du monde du spectacle où le but c’est de faire avec peu de moyens et de temps, mais beaucoup d’idée et de créativité ». Quant à l'année prochaine, comme prévu, Philippe Duvanel ne sera plus là, mais la petite équipe semble motiver à repartir pour un tour. La décision reviendra au Conseil de fondation. /ncp