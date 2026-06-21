Chaleur et bonne ambiance sur Delémont’BD

La 12e édition de Delémont’BD se termine ce dimanche soir. Une édition marquée par de fortes chaleurs. Mais il n’y a pas que les températures élevées qui ont donné des sueurs froides aux organisateurs. C’est toute la préparation avant le festival qui a été source de stress. Et pourtant le directeur artistique de Delémont’BD tire un bilan positif de cette nouvelle cuvée.

A cause de la météo, les visiteurs ont modifié leurs habitudes. Ils sont restés davantage en soirée et ont sélectionné précisément les animations à suivre, qui ont toutes affiché complet. La quarantaine d’auteurs et d’autrices ont salué la bonne ambiance et l’âme de la manifestation. Les séances de dédicaces n’ont jamais autant attiré de monde, selon Célien Milani. Le directeur artistique de Delémont’BD se réjouit que les performances réunies en soirée dans la cour du château aient séduit le public. « Il y a eu du monde partout, dans tout ce qu’on proposait », souligne-t-il.