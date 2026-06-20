Du jeu et de la BD à Delémont

La 12e édition de Delémont’BD propose plusieurs jeux autour de la bande dessinée, de quoi amuser ...
Du jeu et de la BD à Delémont

La 12e édition de Delémont’BD propose plusieurs jeux autour de la bande dessinée, de quoi amuser petits et grands.

Trois immenses planches regorgent de détails. Trois immenses planches regorgent de détails.

Delémont’BD mise sur les jeux pour agrémenter la visite. La 12e édition s’est ouverte vendredi après-midi et se tient jusqu’à dimanche soir en vieille ville. Outre les stands de dédicaces, les animations avec les auteurs et les expositions, des jeux « Cherche et trouve » permettent d’exercer l’œil des visiteurs.

Ainsi de grandes planches dessinées par Zep avec son héros Titeuf fourmillent de détails. Qui va trouver en premier Nadia ? Et la maîtresse au tire-pipe, l’aviez-vous repérée ? À la fête foraine, dans la chambre bordélique de Titeuf ou dans un village préhistorique, les curieux peuvent chercher encore longtemps pour dénicher tous les objets et personnages.

Pierrette : « J’ai trouvé Titeuf là-bas ! »

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Des villes au fond de l’eau

Un autre jeu invite le visiteur à se rapprocher des fontaines. Une aubaine lorsque la température dépasse les 30 degrés. L’auteur Kraffab a dessiné toutes les capitales romandes pour les immerger au fond de l’eau. Le public doit alors deviner quelle ville est représentée et, en option, se rafraîchir. /ncp

« Fraîcheur, BD et quelque chose pour la tête ! »

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Les planches de Kraffab reposent au fond de l'eau. Les planches de Kraffab reposent au fond de l'eau.


 

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