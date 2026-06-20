Du jeu et de la BD à Delémont

Delémont’BD mise sur les jeux pour agrémenter la visite. La 12e édition s’est ouverte vendredi après-midi et se tient jusqu’à dimanche soir en vieille ville. Outre les stands de dédicaces, les animations avec les auteurs et les expositions, des jeux « Cherche et trouve » permettent d’exercer l’œil des visiteurs.
Ainsi de grandes planches dessinées par Zep avec son héros Titeuf fourmillent de détails. Qui va trouver en premier Nadia ? Et la maîtresse au tire-pipe, l’aviez-vous repérée ? À la fête foraine, dans la chambre bordélique de Titeuf ou dans un village préhistorique, les curieux peuvent chercher encore longtemps pour dénicher tous les objets et personnages.
Pierrette : « J’ai trouvé Titeuf là-bas ! »
Des villes au fond de l’eau
Un autre jeu invite le visiteur à se rapprocher des fontaines. Une aubaine lorsque la température dépasse les 30 degrés. L’auteur Kraffab a dessiné toutes les capitales romandes pour les immerger au fond de l’eau. Le public doit alors deviner quelle ville est représentée et, en option, se rafraîchir. /ncp