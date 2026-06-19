Un Grand Trissou touche-à-tout pour Delémont’BD

L’invité d’honneur de Delémont’BD, Gilles Roussel, alias Boulet, était en direct dans le journal ...
Un Grand Trissou touche-à-tout pour Delémont’BD

L’invité d’honneur de Delémont’BD, Gilles Roussel, alias Boulet, était en direct dans le journal de 18h de RFJ ce vendredi pour marquer l’ouverture de la manifestation qui se déroule jusqu’à dimanche dans la capitale jurassienne.

Le Grand Trissou de Delémont'BD 2026, Boulet, était l'invité de notre Journal de 18h ce vendredi. Le Grand Trissou de Delémont'BD 2026, Boulet, était l'invité de notre Journal de 18h ce vendredi.

Delémont’BD s’est offert un Grand Trissou qui possède de nombreuses cordes à son arc pour sa 12e édition. Le dessinateur français Gilles Roussel, alias Boulet, est l’invité d’honneur de la manifestation qui se tient jusqu’à dimanche dans la capitale jurassienne. Le Grand Trissou 2026 se caractérise par la diversité de son travail. Boulet est connu pour ses œuvres d’heroic fantasy à l’image de « Raghnarok » ou de la saga « Donjon » dont il est le dessinateur de la série centrale « Donjon Zénith ». Boulet est également renommé pour son travail sur le quotidien autobiographique avec « Notes » ou encore « Rogatons ». Il a aussi fait quelques incursions dans le monde de l’animation et en tant que scénariste. Boulet était l’invité du journal de 18h de RFJ ce vendredi. Il a, tout d’abord, expliqué d’où venait son pseudonyme, à savoir de « La cité de la peur », le film de Les Nuls, dans lequel il était figurant. Boulet a aussi évoqué ses débuts dans le magazine « Tchô ! », après avoir été repéré par le Suisse Zep. « Ça a été très formateur et Zep avait fait quelque chose de formidable, à l’époque, il avait dit qu’il ne voulait quasiment que des jeunes qui n’avaient pas publié », indique Gilles Roussel. Boulet a aussi évoqué comment il avait abordé le sixième tome de la Donjon Zénith qu’il vient de sortir avec les scénaristes Joann Sfar et Lewis Trondheim. « Moi, je dessine les histoires de Joann et Lewis et j’ai l’impression de faire tout ce que je peux pour m’amuser au niveau du dessin et de profiter des jouets qu’on me prête », relève Gilles Roussel qui précise toutefois que « le ton est beaucoup donné par le dessin ».

Boulet : « Donjon, il y a un côté les grands frères qui prêtent les jouets donc moi je dessine les histoires de Joann et Lewis. »

La 12e édition de Delémont’BD se déroule donc jusqu’à dimanche. Le programme complet est à découvrir sur le site officiel de la manifestation. /comm-fco


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