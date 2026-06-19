Talel Aronowicz explore le deuil familial dans un roman graphique

Ouvrir la boîte noire familiale et explorer le deuil. C’est la démarche entreprise par Talel Aronowicz dans son premier roman graphique publié en avril : Vol 111, sous les vagues revient sur le crash du vol SwissAir qui reliait New York à Genève le 2 septembre 1998. Parmi les 229 personnes disparues dans l’accident se trouvaient les grands-parents de l’autrice. À l’époque, sa famille évoque peu le drame, avoue la Genevoise. Elle décide de rouvrir ce chapitre 25 ans plus tard et mène l’enquête pour comprendre l’accident, l’histoire de ses grands-parents ou encore l’impact de la situation sur sa mère.



« Je pense que c’était pas un secret, comme il peut y en avoir dans certaines familles. Tout le monde savait que ce crash avait eu lieu. Mais c’était quelque chose de très sensible, dont on n’osait pas parler parce qu’on avait peur de faire de la peine », explique-t-elle. L’ancienne avocate avoue que le processus a été long et souvent triste. Elle reconnait pourtant que ces discussions ont permis de (re)créer du lien et de l’empathie entre les membres de sa famille.