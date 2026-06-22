Sur la route des Championnats de Suisse avec Arnaud Tendon

La manifestation se tiendra de jeudi à dimanche prochain dans la région. RFJ est parti reconnaitre ...
Sur la route des Championnats de Suisse avec Arnaud Tendon

La manifestation se tiendra de jeudi à dimanche prochain dans la région. RFJ est parti reconnaitre le parcours avec le cycliste sur route jurassien.

RFJ a accompagné Arnaud Tendon sur le parcours des Championnats de Suisse.  RFJ a accompagné Arnaud Tendon sur le parcours des Championnats de Suisse. 

À la découverte du parcours des Championnats de Suisse avec Arnaud Tendon. Les meilleurs cyclistes du pays ont rendez-vous dans la région de jeudi à dimanche prochain. L’épicentre de la manifestation se tiendra à Courtételle. Les titres nationaux des courses en ligne seront attribués sur une boucle de 17,05 km avec 285 m de dénivelé positif tracée entre le village vadais et Develier. Les élites hommes qui s’élanceront le dimanche la réaliseront 10 fois au total. RFJ est allé découvrir ces routes un peu plus en détail avec Arnaud Tendon à quelques jours de l’événement.

Le Jurassien sera au sein du peloton dimanche lors de la course en ligne des élites. Le cycliste de la formation Van Rysel Roubaix connaît ces routes par cœur. Il estime notamment que les plus forts devraient faire la différence dans la plus longue montée du tracé qui se situe à la mi-parcours. Arnaud Tendon se méfiera également des attaques sur les routes étroites et sinueuses entre Courtételle et Develier. Il pourrait, lui aussi, faire parler la poudre sur ce parcours casses-pattes.

Reconnaissance du parcours des Championnats de Suisse avec Arnaud Tendon :

Ecouter le son

Le public aura donc l’occasion de vibrer sur ce tracé lors des Championnats de Suisse de cyclisme sur route qui ont lieu de jeudi à dimanche prochain dans la région. /fwo

Le parcours des Championnats de Suisse. Le parcours des Championnats de Suisse.


 

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