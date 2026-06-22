Un gros bénéfice pour la ville de Porrentruy

Le Conseil communal a présenté lundi matin les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de ...
Un gros bénéfice pour la ville de Porrentruy

Le Conseil communal a présenté lundi matin les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de 4,6 millions de francs. Un montant de 2 millions a été attribué à la réserve de politique budgétaire.

Le Conseil communal a présenté lundi matin les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de 4,6 millions de francs. Le Conseil communal a présenté lundi matin les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de 4,6 millions de francs.

La ville de Porrentruy boucle l’année 2025 sur un résultat financier particulièrement bon. Les comptes de l’an dernier enregistrent un bénéfice de 4,6 millions de francs, selon les chiffres présentés lundi matin par le Conseil communal. Un montant de 2 millions a, par ailleurs, été attribué à la réserve de politique budgétaire. Le budget prévoyait un déficit de 544'550 francs. Ce résultat s’explique par « une très forte progression des recettes fiscales, notamment en lien avec les répartitions fiscales et les variations des années antérieures, tributaires des taxations définitives effectuées par le Canton », selon le rapport de l’exécutif. L’exercice 2025 est également influencé par la réévaluation quinquennale du patrimoine financier qui a généré une plus-value comptable de 2,8 millions. /comm-alr

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