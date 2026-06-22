Le record de température « sera challengé toute la semaine »

« Ce record (NDLR sur un mois de juin) sera challengé tous les jours de la semaine. On est proche du phénomène vécu en août 2003. Mais le record historique de Delémont est de 38,1 degrés en 1983, l’un des plus vieux records que l’on ait en Suisse, sera difficile à atteindre. Dans l’Arc jurassien les maximales devraient être de 36-37 degrés, voire 38 en région bâloise donc on n’a pas encore vécu les journées les plus chaudes de la période », relève Frédéric Glassey qui confirme qu’il est aussi difficile de trouver du répit à 1'000 mètres face à ce dôme de chaleur. Les endroits les plus frais restent les fonds de vallée et vallon qui font un « effet cuvette » en conservant quelque peu le frais accumulé durant la nuit. /jpi