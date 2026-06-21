Canicule : la SSE appelle à adapter le travail sur les chantiers

Les températures élevées de ces derniers jours représentent « un gros défi pour les ouvriers des chantiers », estime la Société suisse des entrepreneurs (SSE). L'organisation patronale du secteur de la construction rappelle que le travail doit être adapté aux conditions météorologiques et que les entreprises peuvent limiter ou reporter certaines tâches lorsque cela s'avère nécessaire.

La SSE recommande notamment des pauses régulières, une hydratation suffisante et le port d'équipements adaptés aux températures estivales. « La sécurité au travail et la protection de la santé sont des priorités absolues sur un chantier », souligne sa porte-parole Johanne Stettler.