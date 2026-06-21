Canicule : la SSE appelle à adapter le travail sur les chantiers

Face aux fortes chaleurs, la Société suisse des entrepreneurs rappelle les mesures de protection en vigueur. Elle demande aussi davantage de souplesse dans l'organisation des chantiers.
Les températures élevées de ces derniers jours représentent « un gros défi pour les ouvriers des chantiers », estime la Société suisse des entrepreneurs (SSE). L'organisation patronale du secteur de la construction rappelle que le travail doit être adapté aux conditions météorologiques et que les entreprises peuvent limiter ou reporter certaines tâches lorsque cela s'avère nécessaire.
La SSE recommande notamment des pauses régulières, une hydratation suffisante et le port d'équipements adaptés aux températures estivales. « La sécurité au travail et la protection de la santé sont des priorités absolues sur un chantier », souligne sa porte-parole Johanne Stettler.
Johanne Stettler : « Les travaux en plein air doivent être interrompus dans la mesure où cela est techniquement possible »
Responsabilité partagée
Interrogée sur le seuil à partir duquel les conditions deviennent dangereuses, la SSE renvoie à la Convention nationale du secteur. Celle-ci prévoit que les travaux en plein air doivent être interrompus lorsque les conditions météorologiques mettent en péril la santé des travailleurs et que cette interruption est techniquement possible.
« Ce sont les maîtres d’ouvrage qui jouent un rôle clé »
Alors que le syndicat Unia réclame un arrêt obligatoire des travaux pénibles en extérieur dès 33 degrés, la SSE met l'accent sur la responsabilité des entreprises et des maîtres d'ouvrage. Elle demande notamment une certaine souplesse en ce qui concerne les délais de réalisation. « Lorsqu'un chantier est ralenti en raison de la chaleur, les maîtres d'ouvrage devraient sans hésitation prolonger les délais de réalisation », affirme Johanne Stettler.
La SSE plaide également pour des conditions-cadres plus flexibles qui permettent, lors des journées très chaudes, de commencer le travail plus tôt et de terminer la journée plus rapidement. /ddc