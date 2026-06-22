« Café des Arts » : Laetitia Barras et Elima Héritier

45 minutes pour raconter l’histoire de la Suisse ! La Compagnie de l’Inutile propose de faire une petite séance de rattrapage pour les personnes qui auraient oublié les grands défis et les grandes batailles qui ont marqué notre pays depuis la création du monde jusqu’à nos jours.

Dans un spectacle de rue sobre et très rythmé, Laetitia Barras et Elima Héritier suivent le parcours d’Helvetia, cette fameuse figure représentée sur nos pièces de deux francs. Ce spectacle s’est joué jeudi dernier à Moutier dans le cadre du Festival Espacestand, l’occasion de se remémorer les grandes lignes de notre histoire. /jmp