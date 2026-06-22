« Café des Arts » : Laetitia Barras et Elima Héritier

La saison est aux spectacles de rue ! Le Festival Espacestand ! à Moutier a invité deux comédiennes ...
« Café des Arts » : Laetitia Barras et Elima Héritier

La saison est aux spectacles de rue ! Le Festival Espacestand ! à Moutier a invité deux comédiennes pour un spectacle très dynamique, « Helvetia » qui retrace l’histoire de Suisse en moins d’une heure. Une leçon drôle et didactique.

Laetitia Barras et Elima Héritier dans une rue de Moutier pour raconter l’histoire de notre pays Laetitia Barras et Elima Héritier dans une rue de Moutier pour raconter l’histoire de notre pays

45 minutes pour raconter l’histoire de la Suisse ! La Compagnie de l’Inutile propose de faire une petite séance de rattrapage pour les personnes qui auraient oublié les grands défis et les grandes batailles qui ont marqué notre pays depuis la création du monde jusqu’à nos jours.

Dans un spectacle de rue sobre et très rythmé, Laetitia Barras et Elima Héritier suivent le parcours d’Helvetia, cette fameuse figure représentée sur nos pièces de deux francs. Ce spectacle s’est joué jeudi dernier à Moutier dans le cadre du Festival Espacestand, l’occasion de se remémorer les grandes lignes de notre histoire. /jmp

Elima Héritier : Nous connaissions mieux l’histoire de France que celle de notre pays, alors l’idée nous est venue de créer ce spectacle.

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