« Café des Arts » : Janel Fluri

Le Caveau à St-Ursanne expose les œuvres de Janel Fluri, artiste peintre et dessinatrice qui à l’aide de pinceaux et crayons exprime les parcours de femmes, parfois abîmées par la vie… ou croquant la vie à pleines dents.
Avec « Maculée Conception », Janel Fluri nous invite à ouvrir les yeux. À découvrir ces destins de femmes, ces visages cachés, ces femmes qui bougent, qui rient ou pleurent. Des expressions qui se découvrent par plusieurs techniques picturales, les icônes, la peinture ou le dessin.
Janel Fluri : « Je veux raconter des destins féminins à l’aide de mes crayons de couleur. »
Les œuvres de Janel Fluri bouleversent et interpellent, le trait fin et sobre, laissant la couleur exprimer le sentiment de toutes ces femmes. « Maculée Conception » est à découvrir jusqu’au 28 juin à la Galerie du Caveau à St-Ursanne. /jmp