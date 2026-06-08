« Café des Arts » : Janel Fluri

Le Caveau à St-Ursanne expose les œuvres de Janel Fluri, artiste peintre et dessinatrice qui à l’aide de pinceaux et crayons exprime les parcours de femmes, parfois abîmées par la vie… ou croquant la vie à pleines dents.

Avec « Maculée Conception », Janel Fluri nous invite à ouvrir les yeux. À découvrir ces destins de femmes, ces visages cachés, ces femmes qui bougent, qui rient ou pleurent. Des expressions qui se découvrent par plusieurs techniques picturales, les icônes, la peinture ou le dessin.