« Café des Arts » : Janel Fluri

L’artiste jurassienne Janel Fluri présente ses nouvelles œuvres à St-Ursanne. « Maculée Conception ...
« Café des Arts » : Janel Fluri

L’artiste jurassienne Janel Fluri présente ses nouvelles œuvres à St-Ursanne. « Maculée Conception » évoque ces destins de femmes qui vivent parfois dans l’ombre de leurs douleurs

Janel Fluri dans son atelier prépare les tableaux de sa nouvelle exposition. Janel Fluri dans son atelier prépare les tableaux de sa nouvelle exposition.

Le Caveau à St-Ursanne expose les œuvres de Janel Fluri, artiste peintre et dessinatrice qui à l’aide de pinceaux et crayons exprime les parcours de femmes, parfois abîmées par la vie… ou croquant la vie à pleines dents.

Avec « Maculée Conception », Janel Fluri nous invite à ouvrir les yeux. À découvrir ces destins de femmes, ces visages cachés, ces femmes qui bougent, qui rient ou pleurent. Des expressions qui se découvrent par plusieurs techniques picturales, les icônes, la peinture ou le dessin.

Janel Fluri : « Je veux raconter des destins féminins à l’aide de mes crayons de couleur. »

Ecouter le son

Les œuvres de Janel Fluri bouleversent et interpellent, le trait fin et sobre, laissant la couleur exprimer le sentiment de toutes ces femmes. « Maculée Conception » est à découvrir jusqu’au 28 juin à la Galerie du Caveau à St-Ursanne. /jmp


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