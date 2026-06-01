« Café des arts » : La sortie littéraire signée Rosie Blanche

L’autrice jurassienne nous présentait ce lundi son œuvre intitulée « La force de l’Invisible ...
« Café des arts » : La sortie littéraire signée Rosie Blanche

L’autrice jurassienne nous présentait ce lundi son œuvre intitulée « La force de l’Invisible au quotidien ».

Rosie Blanche a récemment sorti son livre « La force de l’Invisible au quotidien ». Rosie Blanche a récemment sorti son livre « La force de l’Invisible au quotidien ».

Cap sur la littérature comme tous les premiers lundis du mois dans « Le Café des arts ». Cette semaine, nous nous intéressions à la nouvelle œuvre d’une autrice jurassienne, Rosie Blanche. Elle a récemment sorti son livre « La force de l’Invisible au quotidien ». Ce dernier a été publié aux Editions Favre. Cet ouvrage se trouve à la croisée du développement personnel, de l’écologie et de la poésie. Son objectif : inviter le lecteur à écouter le monde qui nous entoure par le biais de notre intuition, afin de retrouver une forme d’harmonie et ne pas seulement s’axer sur le raisonnement. /lge


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