« Café des Arts » : Sylvie Aubry

L’artiste du Noirmont Sylvie Aubry nous propose une belle balade dans la région avec des peintures ...
« Café des Arts » : Sylvie Aubry

L’artiste du Noirmont Sylvie Aubry nous propose une belle balade dans la région avec des peintures qui accompagnent un livre : « Ce qu’on voit d’ici ». Une exposition à découvrir à la Galerie au Caveau à St-Ursanne jusqu’au 25 mai.

Sylvie Aubry devant ses œuvres à la Galerie au Caveau à St-Ursanne Sylvie Aubry devant ses œuvres à la Galerie au Caveau à St-Ursanne

Les peintures à l’acrylique de l’artiste Sylvie Aubry illuminent les murs de la galerie du Caveau à St-Ursanne. Parfois les toiles sont dominées par le bleu, représentant le Doubs, et les autres couleurs apportent leur note de poésie et nous suggèrent un voyage tout simple dans l’arc jurassien.

Sylvie Aubry propose ses peintures inspirées de textes d’Isabelle Sbrissa et Gilles Jobin sur un livre intitulé « Ce qu’on voit d’ici ». L’artiste nous fait partager ses impressions et le choix de ses couleurs.

Sylvie Aubry : « La nature a l’air libre mais en réalité elle est très structurée. »

Ecouter le son

A noter, une soirée lecture le jeudi 21 mai à 18h30 à la librairie-café « Le vent se lève » à St-Ursanne.  /jmp


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