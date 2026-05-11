« Café des Arts » : Sylvie Aubry

Les peintures à l’acrylique de l’artiste Sylvie Aubry illuminent les murs de la galerie du Caveau à St-Ursanne. Parfois les toiles sont dominées par le bleu, représentant le Doubs, et les autres couleurs apportent leur note de poésie et nous suggèrent un voyage tout simple dans l’arc jurassien.

Sylvie Aubry propose ses peintures inspirées de textes d’Isabelle Sbrissa et Gilles Jobin sur un livre intitulé « Ce qu’on voit d’ici ». L’artiste nous fait partager ses impressions et le choix de ses couleurs.