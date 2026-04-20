« Café des Arts » : Giorgio Veralli

À 84 ans, Giorgio Veralli, peintre passionné depuis plus de 60 ans, continue de créer. Il présente actuellement ses œuvres à la Galerie Samia Artho à Delémont, avec une petite nouveauté : quelques toiles plus petites, une première pour cet artiste habitué aux grands formats.

La semaine dernière, Jean-Michel a eu le plaisir de rencontrer Giorgio Veralli alors qu’il préparait ses tableaux avec les galeristes pour l’exposition « Fatti a mano ». Après tant d’années de créations, quel sentiment anime cet artiste ? /jmp