« Café des Arts » : Giorgio Veralli

« Fatti a mano » est la nouvelle exposition de l’artiste peintre Giorgio Veralli à découvrir ...
« Café des Arts » : Giorgio Veralli

« Fatti a mano » est la nouvelle exposition de l’artiste peintre Giorgio Veralli à découvrir jusqu’au 10 mai à la Galerie Samia Artho à Delémont. Son dynamisme et sa passion n’ont pas pris une ride.

Il y a toujours un tableau qui s’exprime dans l’atelier de l’artiste. Il y a toujours un tableau qui s’exprime dans l’atelier de l’artiste.

À 84 ans, Giorgio Veralli, peintre passionné depuis plus de 60 ans, continue de créer. Il présente actuellement ses œuvres à la Galerie Samia Artho à Delémont, avec une petite nouveauté : quelques toiles plus petites, une première pour cet artiste habitué aux grands formats.

La semaine dernière, Jean-Michel a eu le plaisir de rencontrer Giorgio Veralli alors qu’il préparait ses tableaux avec les galeristes pour l’exposition « Fatti a mano ». Après tant d’années de créations, quel sentiment anime cet artiste ? /jmp

Giorgio Veralli : « J’ai toujours ce besoin de peindre, si je ne peins plus… je ne vis plus ! »

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