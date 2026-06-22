La cigale et la fourmi, s’invite dans les homes de la région

Eveiller et réveiller l’esprit des personnes résidentes dans les institutions pour personnes âgées. Ghislaine Vallat et Claude Bouille présentent un petit spectacle inspiré de « La Cigale et La Fourmi » d’une quarantaine de minutes dans une dizaine d’institutions de la région.

Avec des costumes colorés et une belle énergie, les deux personnes retraitées aiment susciter ces échanges avec les personnes résidentes dans des homes, qui petit à petit, vont chanter et même réciter quelques mots de la fable de Jean de la Fontaine avec les acteurs… Jean-Michel a assisté à l’une des premières représentations à Porrentruy.