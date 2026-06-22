La cigale et la fourmi, s’invite dans les homes de la région

Ghislaine Vallat et Claude Bouille dévoilent une belle version revisitée de la fable de Jean ...
La cigale et la fourmi, s’invite dans les homes de la région

Ghislaine Vallat et Claude Bouille dévoilent une belle version revisitée de la fable de Jean de La Fontaine « La Cigale et la Fourmi » dans les résidences pour personnes âgées. Un moment de partage agrémenté de quelques chansons.

Ghislaine Vallat et Claude Bouille en représentation dans la cafétéria des Planchettes à Porrentruy Ghislaine Vallat et Claude Bouille en représentation dans la cafétéria des Planchettes à Porrentruy

Eveiller et réveiller l’esprit des personnes résidentes dans les institutions pour personnes âgées. Ghislaine Vallat et Claude Bouille présentent un petit spectacle inspiré de « La Cigale et La Fourmi » d’une quarantaine de minutes dans une dizaine d’institutions de la région.

Avec des costumes colorés et une belle énergie, les deux personnes retraitées aiment susciter ces échanges avec les personnes résidentes dans des homes, qui petit à petit, vont chanter et même réciter quelques mots de la fable de Jean de la Fontaine avec les acteurs… Jean-Michel a assisté à l’une des premières représentations à Porrentruy.

Ghislaine Vallat : « La mémoire du passé reste dans l’esprit des personnes âgées, et il ne faut surtout pas les vieilles chansons et histoires »

Ecouter le son

Ghislaine Vallat et Claude Bouille continuent leur petite tournée dans les homes du Jura et du Jura bernois jusqu’au 10 juillet. /Jmp


 

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