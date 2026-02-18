Le ceff Artisanat ne restera pas dans le canton du Jura indéfiniment

La division Artisanat du Centre de formation professionnel Berne francophone se trouve actuellement dans le Jura. La filière reste une année scolaire de plus à Moutier, jusqu’en juillet 2027. En cause? Des retards dans les travaux du futur bâtiment, à la rue Gabelle à Bienne. Fin novembre dernier, la députée nidowienne Pauline Pauli s’interrogeait sur l’implication de cette décision des gouvernements bernois et jurassiens. Le canton de Berne a répondu à son interpellation.

L’élue PLR s’inquiétait notamment du risque de payer deux locations simultanément. Le Conseil-exécutif rassure: comme le partenaire contractuel biennois ne mettra pas le bâtiment à disposition avant l’été 2027, comme prévu, il ne touchera rien d’ici là. Le montant d’un éventuel dommage est en cours de clarification.

Après des recherches de locaux provisoires «insatisfaisantes», la Direction des travaux publics et des transports a choisi de rester à Moutier. Le loyer négocié pour prolonger la location reste d’ailleurs inférieur au montant prévu pour les locaux à Bienne. Conformément au concordat sur le transfert de Moutier, il est basé sur le prix du marché, la taille de l’immeuble, l’ajout de places de parking et des charges calculées sur la base d’un taux habituel pour les surfaces locatives. Au total, c’est un montant de 2,7 millions de francs qui sera versé au canton du Jura pour la période d’utilisation de 19 mois.

Le Conseil-exécutif précise ne pas s’attendre à un nouveau report du déménagement. Le propriétaire biennois est tenu par contrat de proposer des locaux alternatifs en cas de retard, ou de compenser un éventuel dommage, rappelle le gouvernement bernois. /ehe