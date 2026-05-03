Le canton du Jura a réengagé près de 100 enseignants prévôtois

Le dossier lié au transfert des enseignants de Moutier dans le Jura est désormais bouclé. 98 contrats de travail ont été signés, selon le Service de l’enseignement. Pour rappel, la cité prévôtoise rejoindra le système scolaire jurassien à la rentrée du mois d’août. Neuf enseignants vont quitter les écoles prévôtoises et ne seront pas réengagés par le canton du Jura. Quatre d’entre eux sont au bénéfice d’un contrat à durée déterminée qui prendra fin le 31 juillet, deux prennent leur retraite et trois n’ont pas répondu au Service de l’enseignement.

Le SEN rappelle que les enseignants qui ne disposent pas des titres de formation exigés bénéficient de cinq ans pour se mettre à jour. Il s’agit d’une condition assortie au contrat de travail. Le Service de l’enseignement entend toutefois réactiver le groupe de travail chargé d’examiner la situation des enseignants qui interviennent dans d’autres disciplines ou degrés que ceux contenus dans leur titre d’enseignement. Une démarche similaire avait été menée en 2017 et avait abouti à des amnisties académiques ou pédagogiques pour des situations bien précises. /alr