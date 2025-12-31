13 minutes au cœur de la fête à Moutier

Le journaliste d’origine biennoise Julien Grindat dévoile samedi « Moutier ville ouverte » ...
13 minutes au cœur de la fête à Moutier

Le journaliste d’origine biennoise Julien Grindat dévoile samedi « Moutier ville ouverte », un film documentaire au format très court tourné dans la nuit où Moutier est devenue jurassienne.

La nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, qui a vu Moutier devenir officiellement jurassienne, fait l'objet d'un film documentaire de 13 minutes. (Photo : KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) La nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, qui a vu Moutier devenir officiellement jurassienne, fait l'objet d'un film documentaire de 13 minutes. (Photo : KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Quelques instants pour montrer l’émotion à Moutier. C’est le pari de Julien Grindat, qui a troqué son costume de journaliste à Keystone-ATS pour celui de réalisateur. De ce changement de casquette est né un documentaire court et intense, baptisé « Moutier ville ouverte », et tourné au cœur des festivités du Nouvel An dernier qui a vu la cité prévôtoise rejoindre le canton du Jura. « C’est un film basé sur le vécu de la fête, ça n’est pas du tout un reportage. C’est vraiment quelque chose de sensoriel au cœur de la fête. Vivre pendant 13 minutes ce moment historique, en laissant les images parler, accompagnées d’une narration et de musique originale », détaille Julien Grindat, qui voulait vivre différemment un sujet qu’il connaît pour s’y frotter depuis quelques années dans son métier.

Julien Grindat : « Être au cœur d’un événement historique, et le vivre au milieu des gens. »

Ecouter le son

13 petites minutes pour relater la soirée du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 : cela peut paraître court, « mais cela permet de faire quelque chose de plus intense, de plus brut », explique le réalisateur, qui a choisi le Prévôtois Duja pour la narration et le Bruntrutain Romain Siegenthaler pour la musique originale. Travailler avec des gens « du sérail », quelque chose « d’essentiel » pour Julien Grindat : « Je suis Biennois, je connais la Question jurassienne à travers mes amitiés et mon travail, mais j’avais besoin d’avoir un regard de l’intérieur, plus intime ».

Julien Grindat « J’ai pris le parti de faire quelque chose de court, d’intense. »

Ecouter le son

« Moutier ville ouverte » est diffusé en avant-première au Cinoche à Moutier ce samedi à 17h30. Une projection qui sera suivie d’une discussion à laquelle prendront part quelques personnalités autonomistes. Avant peut-être, c’est le souhait de Julien Grindat, d’être montré ailleurs dans la région, pourquoi pas dans des festivals, et finalement en libre accès sur une plateforme encore à définir. /tbe


 

Fait partie du dossier «Transfert de Moutier»

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