13 minutes au cœur de la fête à Moutier

Quelques instants pour montrer l’émotion à Moutier. C’est le pari de Julien Grindat, qui a troqué son costume de journaliste à Keystone-ATS pour celui de réalisateur. De ce changement de casquette est né un documentaire court et intense, baptisé « Moutier ville ouverte », et tourné au cœur des festivités du Nouvel An dernier qui a vu la cité prévôtoise rejoindre le canton du Jura. « C’est un film basé sur le vécu de la fête, ça n’est pas du tout un reportage. C’est vraiment quelque chose de sensoriel au cœur de la fête. Vivre pendant 13 minutes ce moment historique, en laissant les images parler, accompagnées d’une narration et de musique originale », détaille Julien Grindat, qui voulait vivre différemment un sujet qu’il connaît pour s’y frotter depuis quelques années dans son métier.