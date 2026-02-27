Le canton du Jura rencontre des enseignants de Moutier pour lever leurs inquiétudes

Le ministre de la formation Raphaël Ciocchi a échangé jeudi soir avec quelque 80 professeurs ...
Le canton du Jura rencontre des enseignants de Moutier pour lever leurs inquiétudes

Le ministre de la formation Raphaël Ciocchi a échangé jeudi soir avec quelque 80 professeurs prévôtois pour éclaircir certains points concernant leur intégration au système scolaire jurassien dès la prochaine rentrée d’août.

Les enseignants prévôtois ne garderont pas leurs conditions de travail bernoises lorsqu'ils intègreront le système jurassien en août prochain. (Photo : archives). Les enseignants prévôtois ne garderont pas leurs conditions de travail bernoises lorsqu'ils intègreront le système jurassien en août prochain. (Photo : archives).

Le canton du Jura a voulu dissiper les doutes des enseignants de Moutier qui quitteront le système scolaire bernois pour celui du Jura dès la prochaine rentrée d’août. Une délégation jurassienne menée par le ministre de la formation Raphaël Ciocchi a rencontré le corps enseignant prévôtois jeudi soir lors d’une séance d’information. Quelque 80 professeurs y ont pris part, selon un communiqué transmis ce vendredi. Les inquiétudes des enseignants reposent notamment sur la garantie du salaire nominal, les annuités ainsi que les conditions de travail jurassiennes comme les heures de décharge et la reconnaissance des parcours professionnels.


Pas de privilège pour les enseignants prévôtois

Concernant la garantie du salaire nominal, le canton assure qu’il respectera son engagement. La situation est toutefois moins limpide pour les conditions de travail différentes entre Berne et le Jura qui affecteront le salaire réel. « On doit faire entrer le rond bernois dans le carré jurassien. Ça ne pourra pas être un copier-coller », avertit d’amblée le ministre de la formation qui a vécu une séance « qui a permis à tout le monde de se voir, ce qui était une bonne chose ». Raphaël Ciocchi nous a indiqué que les enseignants de Moutier ne conserveront pas les conditions du régime bernois. Ils seront soumis au cadre jurassien et certains pourraient se retrouver perdants. « Aucune exception » n’interviendra afin de respecter l’égalité de traitement de l’ensemble des enseignants jurassiens. Raphaël Ciocchi n’écarte pas la possibilité d’une année scolaire de transition pour fluidifier le transfert et conserver la qualité de l’enseignement intacte. Des accompagnements individualisés seront mis en place pour chaque enseignant avec les directions d’école et le Service jurassien de l’enseignement. /comm-nmy


