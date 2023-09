Rendez-vous sport : le dur apprentissage du FC Franches-Montagnes

Les chiffres font mal aux yeux : 7 matches, 0 points, 5 buts marqués, 21 encaissés. Le début de saison du FC Franches-Montagnes en 2e ligue régionale de football est très compliqué. Néo-promu dans cette catégorie de jeu, l’équipe de Jérémy Berberat s’est cassé les dents sur chaque adversaire pour l’instant. L’entraîneur-joueur des Taignons était l’invité de « Rendez-vous sport » ce lundi (8h15 sur RFJ). Il a reconnu que son équipe « a un petit déficit d’intensité », mais « on fait souvent jeu égal avec nos adversaires. Si on avait entre 4 et 6 points, on n’aurait rien de volé ». Jérémy Berberat a défendu la philosophie du club qui vise à donner du temps de jeu aux jeunes du coin : « on aurait peut-être des meilleurs résultats avec des joueurs d’expérience, mais si on prend des joueurs d’expérience, on ne donnera pas de temps de jeu aux jeunes ». /clo