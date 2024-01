François Schuiten sera le Grand Trissou de Delémont’BD 2024

Le nom du Grand Trissou de cette année a été révélé. Après Zep, Lisa Mandel ou encore Tebo, le festival Delémont’BD accueillera en invité d’honneur François Schuiten, annonce l’évènement dans un communiqué mardi. Le dessinateur belge, scénographe et auteur des Cités obscures, est considéré comme l’un des plus grands artistes de bande dessinée contemporaine. « Son univers est à la fois cohérent et utopique, inspiré des architectes du début du siècle », explique le comité de Delémont’BD. L’œuvre de François Schuiten a été traduite dans une vingtaine de langues et a obtenu de nombreuses distinctions.

L’artiste belge a récemment signé un nouveau chapitre des Cités obscures, univers imaginaire où les humains vivent dans des cités-États indépendantes, possédant chacune une population et un style architectural distincts. Dans cet opus, les lecteurs retrouveront avec plaisir Porrentruy.