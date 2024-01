Jean Moritz, 30 ans de justice jurassienne

C’est une histoire de plus de 30 ans qui se termine à la fin du mois de janvier. Jean Moritz va se retirer de toute activité judiciaire. L’actuel juge suppléant au Tribunal cantonal jurassien a expliqué : « J’atteindrai prochainement un âge que la loi considère inconciliable avec toute activité judiciaire ». Le Delémontain tire sa révérence après avoir exercé comme greffier du Tribunal du district de Porrentruy, premier greffier du Tribunal cantonal, juge suppléant de ce même tribunal puis juge permanent au Tribunal cantonal et président, notamment.





La réforme de la justice et sa féminisation

Parmi les évènements qui ont marqué la carrière de Jean Moritz figure notamment l’annulation du second tour de l’élection à la mairie de Porrentruy par la justice en 2013. Il a aussi participé à la réforme de l’organisation judiciaire jurassienne à la fin des années 90. Une réforme qui a notamment conduit à la suppression des tribunaux de districts hérités du canton de Berne. Durant plus de 30 ans, la justice jurassienne s’est aussi « féminisée ». Une évolution « nécessaire », selon Jean Moritz qui ajoute : « La justice jurassienne était réservée à la masculinité mais, petit à petit, ça a changé ». Informatisation de la justice, manque de moyens et indépendance sont les défis majeurs que devra relever la justice jurassienne ces prochaines années, selon Jean Moritz. « Le système d’organisation judiciaire jurassien ne répond pas totalement à cette exigence » d’indépendance, précise le juge. /mmi