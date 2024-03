La déception d’AgriJura sur le prix du lait

Le prix indicatif du lait va bel et bien augmenter dans les prochains mois en Suisse. La décision a été prise vendredi soir par IP Lait, l’interprofession de la branche. La hausse se montera à 3 centimes et interviendra pour les troisièmes et quatrièmes trimestres de l’année en cours. L’augmentation est toutefois plus faible que les revendications des agriculteurs. Les producteurs demandaient une hausse de 4 à 5 centimes et ceci de manière immédiate. Le directeur d’AgriJura, François Monin, parle d’une augmentation insuffisante et tardive. Il ne cache pas sa déception, même s’il indique qu’il s’agit d’un pas vers la bonne direction. François Monin souligne toutefois que la hausse annoncée ne permettra pas de couvrir l’augmentation des coûts de production. Pour le directeur d’AgriJura, il est ainsi compliqué de dire si la décision d’IP Lait parviendra à éteindre ou à calmer la grogne agricole et François Monin imagine qu’il sera difficile pour certains agriculteurs de se contenter de la hausse annoncée vendredi soir.