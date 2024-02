Les agriculteurs jurassiens réunis en nombre pour appeler au secours

« On se mobilise et on espère que ça bouge », témoigne Irmin Rais, producteur de lait entre La Bosse et Les Enfers. Pour Aurore Chapatte, jeune agricultrice franc-montagnarde, « c’est beau de voir tous ces tracteurs ensembles avec le même but ». Les organisateurs se sont montrés satisfaits de cette mobilisation. « C’est une réussite en tous points », se réjouit le directeur d’Agri Jura François Monnin. Des actions identiques et simultanées se sont tenues ailleurs en Suisse comme dans l’Arc jurassien à Reconvilier et Boudevilliers.