Le Chant du Gros dévoile sa 32e édition

Électrorock au programme avec Archive



Le samedi proposera des artistes inédits dans l’histoire du « Chant du ». Le groupe britannique Archive distillera son électrorock aux festivaliers. Un concert qui s’annonce « unique et hypnotique », selon les organisateurs. Les sœurs Camille et Julie Berthollet et Patrick Fiori se produiront encore cette soirée du vendredi.

La billetterie sera ouverte dès ce mercredi. La programmation complète est à retrouver sur le site du festival. /comm-gtr