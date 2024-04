Rendez-vous sport : Gauthier Schaller, étoile montante du ski freestyle

C’est la cerise sur le gâteau… Gauthier Schaller est devenu samedi champion de Suisse de slopestyle en ski freestyle. Le jeune homme de 10 ans a réussi une deuxième manche époustouflante à St-Moritz pour écraser la concurrence et ramener la médaille d’or. L’habitant de St-Brais n’en était pas à son coup d’essai cette saison, lui qui a également remporté la prestigieuse compétition internationale du Kids Laax Open et qui n’a jamais fini au-delà du deuxième rang dans toutes les compétitions nationales qu’il a disputées. Gauthier Schaller va prendre désormais quelques semaines de vacances avant de reprendre la préparation physique estivale et de s’entraîner sur les glaciers. Le jeune athlète ne manque pas d’ambition, lui qui veut « continuer de progresser » et qui espère un jour ramener une médaille olympique dans le Jura. /mle