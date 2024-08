Les mouvements anti-éoliens jurassiens s’unissent pour protéger les forêts et les communes

Les mouvements anti-éoliens jurassiens entrent ce lundi en campagne pour soutenir deux initiatives de Paysage Libre Suisse lancées en début d’année. La première veut protéger les forêts et demande notamment qu’aucune éolienne ne puisse y être construite, pas plus qu’à moins de 150 m en bordure de celles-ci ou dans les pâturages boisés. « Il faut s’assurer que le remède ne soit pas pire que le mal. Pour chaque éolienne installée, il faut défricher l’équivalent d’un terrain de football, sans parler des routes d’accès. La biodiversité est mal en point en Suisse et démanteler la protection des forêts, c’est aggraver la situation », explique Michel Fior, le président de Paysage Libre BEJUNE.