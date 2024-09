Un exercice de secours de spéléologie qui réunit le Jura, le Jura bernois et Neuchâtel

Pas moins de 24 secouristes de l’Arc jurassien ont mené un exercice commun samedi dernier. Les colonnes 4 (région Neuchâtel) et 5 (région Jura et Jura bernois) du Spéléo-Secours Suisse ont évacué un blessé fictif dans la grotte des Rutelins, dans le Val-de-Travers. La fausse victime se trouvait 80 mètres sous terre. L’exercice a duré environ 10 heures et le bilan est très positif, indique un communiqué ce lundi. Il a permis de s’exercer à la gestion d’un secours pour quatre chefs d’intervention des deux colonnes et de travailler ensemble sur les diverses tâches de secours en milieu souterrain, précise Spéléo-Secours Suisse. /comm-fco