Un ancien chef étoilé reprend du service au Prédame

Matthias Waser rallume ses fourneaux aux Franches-Montagnes. L’ancien chef étoilé de la Teinturerie à Delémont a repris le restaurant « Au paradis de chez Sémon » au Prédame, suite au départ à la retraite en mars des anciens tenanciers, Eric et Dominique Senn, après 30 ans d’activité. Le cuisinier des Reussilles et sa compagne ajoulote Davina Comment sont en plein travaux et espèrent accueillir leurs premiers clients mi-novembre. L’établissement s’appelle désormais « flora. » et vise une cuisine gastronomique. « On va partir à 95% sur des produits régionaux et on veut que les gens qui viennent manger chez nous retrouvent, dans l’assiette et dans l’ambiance, tout l’environnement qui entoure le restaurant », avance Matthias Waser qui passe donc de la capitale jurassienne au hameau franc-montagnard. Un changement de décor nécessaire, selon le chef, « pour être 100% raccord avec l’identité culinaire qu’on veut donner à notre concept. »