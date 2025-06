St-Ursanne s'apprête à revenir au Moyen-Âge

Cracheurs de feu, jongleurs, musiciens et bouffons s’apprêtent à déambuler à St-Ursanne. La 14e édition des Médiévales se tiendra du 11 au 13 juillet et devrait réunir entre 40’000 et 50'000 personnes. La manifestation se déroulera avec pour thème les inventions du Moyen-Âge. Les organisateurs ont présenté ce vendredi à la presse les derniers détails de la fête, principalement un partenariat avec les transports publics MOBIJUet CarPostal. Le but est de faire baisser le nombre de voitures à St-Ursanne et de « répondre à une tendance générale et diminuer l’impact sur l’environnement » de la manifestation », a expliqué le président du comité d’organisation, Georges Migy. Un système de navettes mise en place par CarPostal permettra aux visiteurs de relier la gare à l’entrée de la ville, ainsi que les parkings.