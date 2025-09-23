Plantes envahissantes : une mobilisation collective exigée par AgriJura

La chambre d’agriculture jurassienne et la Fondation rurale interjurassienne ont réuni ce ...
La chambre d’agriculture jurassienne et la Fondation rurale interjurassienne ont réuni ce mardi 23 septembre les agriculteurs pour discuter de la problématique des plantes envahissantes et des moyens de lutte à disposition.

AgriJura, la Fondation rurale interjurassienne et des agriculteurs de la région étaient réunis ce mardi pour aborder la problématique des plantes envahissantes. (Photo : AgriJura) AgriJura, la Fondation rurale interjurassienne et des agriculteurs de la région étaient réunis ce mardi pour aborder la problématique des plantes envahissantes. (Photo : AgriJura)

Les plantes envahissantes représentent une menace pour la biodiversité et l’agriculture. Des agriculteurs de la région étaient conviés ce mardi par AgriJura et la Fondation rurale interjurassienne pour traiter de cette problématique, selon un communiqué transmis par AgriJura. « En 2025, la lutte contre les plantes envahissantes est au cœur des rencontres » explique la chambre d’agriculture. En effet, ces plantes se prolifèrent rapidement sur les surfaces agricoles. Si le monde agricole est conscient du problème, le domaine public et les propriétaires privés ne sont pas suffisamment sensibilisés, selon AgriJura.

Pour qu’une lutte contre les plantes envahissantes soit efficace, elle doit être collective, souligne la chambre d'agriculture. Elle incite donc les collectivités publiques et propriétaires privés à fournir un effort à ce sujet. La branche attend l'ordonnance cantonale sur la protection de la nature pour la fin de l'année ainsi qu'un vrai plan de lutte avec clarification des rôles dès 2026.

Par ailleurs, AgriJura pilote sept projets de réseaux écologiques dans le canton, couvrant environ 4300 hectares, consacrés à la biodiversité. Des séances de terrain sont également organisées chaque année pour les agriculteurs afin de « développer des thèmes liés à la biodiversité », selon le communiqué. /comm-pch


 

