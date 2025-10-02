Les candidats aux élections répondent aux préoccupations du sport jurassien

Quelque 130 candidats aux prochaines élections cantonales ont répondu au questionnaire soumis ...
Quelque 130 candidats aux prochaines élections cantonales ont répondu au questionnaire soumis par la Fédération jurassienne du sport (FeJuSpo). Deux tiers des candidats n’ont pas répondu, annonce ce jeudi la jeune fédération.

Le sport jurassien a sondé les candidats aux élections cantonales. (Photo : libre de droits.) Le sport jurassien a sondé les candidats aux élections cantonales. (Photo : libre de droits.)

Un tiers des candidats aux élections cantonales répond aux préoccupations du sport jurassien. Quelque 130 candidats au Gouvernement et au Parlement, sur environ 400 en lice, ont rempli le questionnaire de la Fédération jurassienne du sport (FeJuSpo). Parmi les conclusions transmises ce jeudi, une centaine de candidats affirme apporter son soutien à l’initiative populaire « 1% pour le sport ». Autre résultat du sondage, 94% des répondants veulent renforcer la « position et les moyens de l’Office cantonal des sports pour qu’il redevienne un service qui contribue au développement du sport ». Les candidats du PS ont été les plus nombreux à participer au sondage alors qu’aucun candidat du PLR n’a répondu. Les candidats des Vert-e-s obtiennent les meilleures notes, ceux de l’UDC les moins bonnes. La fédération estime finalement « qu’il reste beaucoup à faire pour que la pratique du sport soit prise au sérieux et suscite la reconnaissance générale des instances politiques ». Elle recommande 106 candidats sur les 132 répondants, disposés selon elle « à soutenir et stimuler l’activité sportive ». /comm-mmi 

Elections - questionnaire - candidats - liste finales des candidat-e-s recommandé-e-s.pdf (PDF, 10 ko)


Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

