Le Carnaval du Jura aura lieu… presque comme prévu. Les organisateurs ont confirmé la tenue de la manifestation mardi soir. Les contrôle de sécurité faisant suite au drame de Crans-Montana ont permis de garantir une jauge à 1'200 personnes à la halle des Fêtes de Bassecourt. Les entrées seront contrôlées, comme chaque année. « La séance avec la commune a été constructive », écrivent les organisateurs dans leur communiqué. Quelques adaptations ont toutefois été prises dans un souci de prévention. Le feu d’artifice du samedi soir est annulé et l’accès à la galerie de la halle sera condamné. /comm-clo
Le Carnaval du Jura est maintenu
Les organisateurs ont confirmé mardi soir la tenue de la manifestation à Bassecourt, moyennant ...
RFJ
Actualités suivantes
Les entreprises de la région ont les atouts pour travailler avec l’armée
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 19:13
La grève « Boillat » est toujours dans les esprits, 20 ans après
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 18:20
Nombre record de passagers et modernisation en vue à Bâle-Mulhouse
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 16:55
Non, les pompiers ne collectent pas d’argent pour les victimes de Crans-Montana
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 16:34
Articles les plus lus
Non, les pompiers ne collectent pas d’argent pour les victimes de Crans-Montana
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 16:34
Nombre record de passagers et modernisation en vue à Bâle-Mulhouse
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 16:55
La grève « Boillat » est toujours dans les esprits, 20 ans après
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 18:20
Non, les pompiers ne collectent pas d’argent pour les victimes de Crans-Montana
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 16:34
Nombre record de passagers et modernisation en vue à Bâle-Mulhouse
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 16:55
« Bienvenue Moutier » : Société de cavalerie de Moutier et environs
Région • Actualisé le 27.01.2026 - 10:45