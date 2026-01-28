Le Carnaval du Jura est maintenu

Les organisateurs ont confirmé mardi soir la tenue de la manifestation à Bassecourt, moyennant ...
Le Carnaval du Jura est maintenu

Les organisateurs ont confirmé mardi soir la tenue de la manifestation à Bassecourt, moyennant quelques rares ajustements suite aux contrôles de sécurité.

Les amoureux de carnaval pourront festoyer à Bassecourt. (Photo d' archives : Damien Carnal) Les amoureux de carnaval pourront festoyer à Bassecourt. (Photo d' archives : Damien Carnal)

Le Carnaval du Jura aura lieu… presque comme prévu. Les organisateurs ont confirmé la tenue de la manifestation mardi soir. Les contrôle de sécurité faisant suite au drame de Crans-Montana ont permis de garantir une jauge à 1'200 personnes à la halle des Fêtes de Bassecourt. Les entrées seront contrôlées, comme chaque année. « La séance avec la commune a été constructive », écrivent les organisateurs dans leur communiqué. Quelques adaptations ont toutefois été prises dans un souci de prévention. Le feu d’artifice du samedi soir est annulé et l’accès à la galerie de la halle sera condamné. /comm-clo


