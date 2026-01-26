Des interrogations planent sur les festivités de carnaval

Après le drame de Crans-Montana et l’annulation du Tropicana Beach Contest le week-end dernier, les rassemblements dans les halles et bars jurassiens à l’occasion des prochaines festivités de carnaval suscitent des questions. Pourtant, les règles n’ont pas changé dans le canton du Jura. C’est leur mise en œuvre qui devrait être plus stricte cette année. On fait le point à moins de trois semaines des évènements.





Les règles n'étaient, jusqu'ici, pas forcément appliquées

Les crispations concernent le nombre de personnes que pourront accueillir bars et halles durant les festivités. Chaque établissement qui reçoit du public a annoncé une capacité d’accueil à l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) dans le cadre de l’obtention de sa patente et est donc couvert jusqu’à cette jauge. Au-delà, le tenancier du bar ou restaurant est responsable en cas d’incident. Dans certains établissements, les jauges sont dépassées à carnaval et une partie des tenanciers ignorent vraisemblablement la capacité couverte. Dans les bâtiments communaux comme les halles des fêtes, la commune doit s’assurer que l’organisateur respecte les prescriptions fixées par le Service de l’économie et de l’emploi et l’ECA. A Haute-Sorne par exemple, le conseiller communal en charge des bâtiments, Julien Meier, reconnaît que la commune n’a pas été suffisamment stricte dans l’application des règles ces dernières années. Pour le Carnaval du Jura, la jauge admise par l’ECA sera de 1'200 personnes dans la halle, à condition que les portes puissent être ouvertes entièrement et librement. Le décompte des fêtards devra être assuré.





Des contrôles et rappels

Du côté de l’ECA, des points de situation dans une dizaine d’établissements ont déjà été effectués après le drame de Crans-Montana, priorité aux discothèques puis aux bars. Quelques corrections de défauts ont été soulevées. La semaine dernière, un courrier de l’ECA et du Service de l’économie et de l’emploi a été envoyé aux communes et aux établissements qui accueillent du public pour rappeler les règles en vigueur et les responsabilités. A plus long terme, certains acteurs ont confié leur envie de clarifier les bases légales. Du côté du Carnaval du Jura à Bassecourt, les organisateurs se renseignent actuellement sur le concept de sécurité à appliquer dans l’optique de maintenir la manifestation. /mmi

