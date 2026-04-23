Les gardes forestiers manqueront dans le Jura

Une pénurie de gardes forestiers se dessine dans le Jura. La branche doit désormais se mobiliser pour l’anticiper à tous les échelons et pour renforcer l’attractivité des métiers forestiers, indique le Gouvernement jurassien dans la réponse à une question écrite du député Aubin Montavon (Le Centre) publiée la semaine dernière. Dix-neuf gardes forestiers de triage sont en activité dans le Jura actuellement contre 30 après l’ouragan Lothar au début des années 2000. Neuf atteindront l’âge de la retraite dans les dix prochaines années. Ils ne pourront pas tous être remplacés et les projections anticipent un déficit d’environ quatre gardes forestiers. Face à cette pénurie, des représentants des partenaires concernés ont constitué un groupe de travail en janvier dernier qui devra notamment proposer des mesures concrètes, relève l’Exécutif. Celui-ci admet que les tâches se sont complexifiées. Il propose – comme solution – une gestion centralisée et mutualisée pour réduire la charge administrative. Au niveau de la formation, le Gouvernement compte sur une nouvelle formule pour attirer davantage de candidats. Le Centre forestier de formation de Lyss offrira une filière en cours d’emploi pour l’obtention du titre de garde forestier ES à partir de 2027. /rce