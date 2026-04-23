Une pénurie de gardes forestiers se dessine dans le Jura. La branche doit désormais se mobiliser pour l’anticiper à tous les échelons et pour renforcer l’attractivité des métiers forestiers, indique le Gouvernement jurassien dans la réponse à une question écrite du député Aubin Montavon (Le Centre) publiée la semaine dernière. Dix-neuf gardes forestiers de triage sont en activité dans le Jura actuellement contre 30 après l’ouragan Lothar au début des années 2000. Neuf atteindront l’âge de la retraite dans les dix prochaines années. Ils ne pourront pas tous être remplacés et les projections anticipent un déficit d’environ quatre gardes forestiers. Face à cette pénurie, des représentants des partenaires concernés ont constitué un groupe de travail en janvier dernier qui devra notamment proposer des mesures concrètes, relève l’Exécutif. Celui-ci admet que les tâches se sont complexifiées. Il propose – comme solution – une gestion centralisée et mutualisée pour réduire la charge administrative. Au niveau de la formation, le Gouvernement compte sur une nouvelle formule pour attirer davantage de candidats. Le Centre forestier de formation de Lyss offrira une filière en cours d’emploi pour l’obtention du titre de garde forestier ES à partir de 2027. /rce
Les gardes forestiers manqueront dans le Jura
L’absence de relève sera une réalité dans la prochaine décennie. Le Gouvernement dévoile ses ...
RFJ
Actualités suivantes
Un exercice pour se préparer à lutter contre la peste porcine africaine
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 17:45
Protection de l’adulte : le Jura veut combler un vide juridique
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 17:36
Des avances accordées pour faire face aux soucis informatiques des caisses de chômage
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 15:36
Articles les plus lus
Un coup de jeune pour les alentours de l’école primaire de la Poste à Moutier
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 15:00
Des avances accordées pour faire face aux soucis informatiques des caisses de chômage
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 15:36
Un coup de jeune pour les alentours de l’école primaire de la Poste à Moutier
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 15:00
Des avances accordées pour faire face aux soucis informatiques des caisses de chômage
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 15:36
Un coup de jeune pour les alentours de l’école primaire de la Poste à Moutier
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 15:00
Plus de 2’000 signatures pour le personnel soignant dans le Jura
Région • Actualisé le 23.04.2026 - 16:11