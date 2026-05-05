Narcisse n'a pas décroché de Molière

Nominé dans la catégorie « création visuelle et sonore », Jean-Damien Humair, alias Narcisse ...
Narcisse n'a pas décroché de Molière

Nominé dans la catégorie « création visuelle et sonore », Jean-Damien Humair, alias Narcisse, originaire de Vicques, n’a pas été distingué.

Voici le décor pour lequel Narcisse était nominé dans « La femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob ». (Photo : Fabienne Rappeneau) Voici le décor pour lequel Narcisse était nominé dans « La femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob ». (Photo : Fabienne Rappeneau)

Pas de Molière pour Narcisse lundi soir aux Folies Bergères à Paris. Le Jurassien était nominé dans la catégorie meilleure création visuelle et sonore pour son décor dans la pièce « La Femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob » de Jean-Philippe Daguerre. La distinction a été décernée à « La petite boutique des horreurs. »

« Le procès d'une vie », une pièce sur le combat de Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny en 1972 contre l'avortement, la comédie musicale "La Cage aux folles" et l'actrice Muriel Robin ont dominé la 37e Nuit des Molières. /rce


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