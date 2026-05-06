Valentin Prétat à la garde du pape

Un Jurassien prêt à offrir sa vie pour protéger Léon XIV. Valentin Prétat fait partie des 28 gardes de la Garde suisse pontificale qui ont prêté serment ce mercredi au Vatican. Il a juré de servir le Saint-Père avec fidélité, loyauté et honneur. La cérémonie s’est tenue en fin de journée dans la salle Paul VI, en présence du souverain pontife. Léon XIV est le premier pape depuis 1968 (Paul VI) à être présent lors de ce moment fort constamment agendé au 6 mai en hommage au sacrifice des gardes suisses qui ont payé de leur vie la protection du pape Clément VII lors du Sac de Rome en 1527.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a entrepris le voyage en compagnie d’une délégation suisse dans laquelle se trouve notamment les présidents des deux Chambres fédérales et le chef de l’armée suisse. La famille de Valentin Prétat a aussi assisté à l’assermentation du Jurassien, tout comme un autre Taignon, Sylvain Queloz, président de la section Jurassia des anciens gardes pontificaux. /clo