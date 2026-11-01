Un avocat demande la mise sous régie partielle de Crans-Montana

Face à l'incertitude financière liée aux éventuelles conséquences civiles suite à l'incendie ...
Un avocat demande la mise sous régie partielle de Crans-Montana

Un avocat demande la mise sous régie partielle de l'exécutif de Crans-Montana suite au drame du Constellation.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Face à l'incertitude financière liée aux éventuelles conséquences civiles suite à l'incendie du Constellation, un avocat de plusieurs victimes demande la mise sous régie partielle de l'exécutif de Crans-Montana. Il veut aussi une enquête sur les finances communales.

"Nous sommes partis des comptes publics pour l’analyse dont l’issue est claire: la commune n’a pas les moyens d’assumer son éventuelle responsabilité", a indiqué à Keystone-ATS Sébastien Fanti. L'avocat confirmait une information du Matin Dimanche et de la SonntagsZeitung.

Selon la plainte adressée au Conseil d'Etat valaisan, le coût total pour la commune pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de francs. L’effort annuel de 5 millions de francs, projeté dans le budget communal, n'est donc pas suffisant. L'avocat veut une enquête officielle sur les finances de Crans-Montana, assortie d'instructions.

La plainte comprend aussi une demande pour une mise sous régie partielle de l'exécutif, limitée aux conséquences financières et juridiques de l'incendie. Selon l'avocat, il faut agir vite, car le budget 2027 de la commune doit être adopté le 20 décembre prochain.

/ATS


 

Actualités suivantes

Manifestation à Zurich: la police arrête deux hommes

Manifestation à Zurich: la police arrête deux hommes

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 11:00

"On en a marre - en Suisse aussi": manifestations à Bâle et Zurich

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 04:13

Deux semaines pour se protéger des virus de l’hiver

Deux semaines pour se protéger des virus de l’hiver

Suisse    Actualisé le 31.10.2026 - 09:07

Cassis a mené des discussions

Cassis a mené des discussions "fructueuses" à Pyongyang

Suisse    Actualisé le 31.10.2026 - 05:25

Articles les plus lus

Premiers éléments du Patriot mi 2027, dit Martin Pfister

Premiers éléments du Patriot mi 2027, dit Martin Pfister

Suisse    Actualisé le 30.10.2026 - 14:43

Cassis a mené des discussions

Cassis a mené des discussions "fructueuses" à Pyongyang

Suisse    Actualisé le 31.10.2026 - 05:25

Deux semaines pour se protéger des virus de l’hiver

Deux semaines pour se protéger des virus de l’hiver

Suisse    Actualisé le 31.10.2026 - 09:07

"On en a marre - en Suisse aussi": manifestations à Bâle et Zurich

Suisse    Actualisé le 01.11.2026 - 04:13

Ruag tourne la page après une large enquête

Ruag tourne la page après une large enquête

Suisse    Actualisé le 30.10.2026 - 14:04

Premiers éléments du Patriot mi 2027, dit Martin Pfister

Premiers éléments du Patriot mi 2027, dit Martin Pfister

Suisse    Actualisé le 30.10.2026 - 14:43

Cassis a mené des discussions

Cassis a mené des discussions "fructueuses" à Pyongyang

Suisse    Actualisé le 31.10.2026 - 05:25

Deux semaines pour se protéger des virus de l’hiver

Deux semaines pour se protéger des virus de l’hiver

Suisse    Actualisé le 31.10.2026 - 09:07

A Berne, l'AVIVO réclame un moratoire sur les primes maladie

A Berne, l'AVIVO réclame un moratoire sur les primes maladie

Suisse    Actualisé le 30.10.2026 - 12:44

Ignazio Cassis à Pyongyang pour rétablir une présence diplomatique

Ignazio Cassis à Pyongyang pour rétablir une présence diplomatique

Suisse    Actualisé le 30.10.2026 - 12:55

Ruag tourne la page après une large enquête

Ruag tourne la page après une large enquête

Suisse    Actualisé le 30.10.2026 - 14:04

Premiers éléments du Patriot mi 2027, dit Martin Pfister

Premiers éléments du Patriot mi 2027, dit Martin Pfister

Suisse    Actualisé le 30.10.2026 - 14:43