Conditions pour le versement d'une pension alimentaire précisées

Le Tribunal fédéral précise ce qui, au regard du droit du divorce, est considéré comme un mariage ...
Conditions pour le versement d'une pension alimentaire précisées

Conditions pour le versement d'une pension alimentaire précisées

Photo: KEYSTONE/DPA/MARTIN GERTEN

Le Tribunal fédéral précise ce qui, au regard du droit du divorce, est considéré comme un mariage ayant marqué la vie d'une personne et comment cela influe sur la durée du versement de la pension alimentaire. La durée de l'union n'est pas le seul critère à considérer.

Les juges de Mon-Repos se sont prononcés sur le cas d'un couple st-gallois qui s'est séparé après 18 ans de mariage et la naissance de trois enfants. La femme, aujourd'hui âgée de 50 ans, a dû cesser son activité de vendeuse en raison d'une maladie chronique deux ans avant la naissance des enfants. Selon une décision de l'assurance invalidité, elle n'est apte à travailler qu'à 15%.

Pendant que le mari assurait le revenu de la famille, la femme s'occupait du ménage et des enfants. Dans un arrêt de principe publié mercredi, le Tribunal fédéral a confirmé que l'homme devait verser une pension alimentaire à son ex-épouse jusqu'à l'âge ordinaire du départ à la retraite.

Dans ce cas précis, le mariage a marqué la vie du couple. Et la femme n'est pas en mesure de réintégrer le monde du travail.

/ATS
 

Actualités suivantes

Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 10:45

Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 10:58

No G7 s'inquiète de la sécurité de la manif sur le parcours imposé

No G7 s'inquiète de la sécurité de la manif sur le parcours imposé

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 10:43

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 09:07

Articles les plus lus

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 02.06.2026 - 21:55

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 09:07

No G7 s'inquiète de la sécurité de la manif sur le parcours imposé

No G7 s'inquiète de la sécurité de la manif sur le parcours imposé

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 10:43

Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

Drame de Crans-Montana: ancien élu auditionnné

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 10:58

Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi

Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi

Suisse    Actualisé le 02.06.2026 - 19:23

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 02.06.2026 - 21:55

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 09:07

No G7 s'inquiète de la sécurité de la manif sur le parcours imposé

No G7 s'inquiète de la sécurité de la manif sur le parcours imposé

Suisse    Actualisé le 03.06.2026 - 10:43

Incendie de Crans-Montana: Michael Lauber critique l'enquête

Incendie de Crans-Montana: Michael Lauber critique l'enquête

Suisse    Actualisé le 02.06.2026 - 14:39

Voyage retardé pour Embolo

Voyage retardé pour Embolo

Suisse    Actualisé le 02.06.2026 - 15:25

Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi

Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi

Suisse    Actualisé le 02.06.2026 - 19:23

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 02.06.2026 - 21:55