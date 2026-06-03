Crans-Montana: Nicolas Féraud sort de son mutisme après 126 jours

Muet depuis l'interview accordée à Keystone-ATS, le 27 janvier dernier, le président de Crans-Montana Nicolas Féraud, a répondu aux questions de Canal 9, mercredi soir. Une première prise de parole depuis 126 jours en lien avec le drame du 1er janvier dernier.

'Dans quelques jours (ndlr: le 16 juin), je m'adresserai directement à mes citoyens, à l'occasion d'une assemblée primaire', a-t-il rappelé, mercredi. 'Il est en effet important de faire le point sur le dossier, avec transparence. Il s'agira d'expliquer comment la commune a fonctionné depuis le 1er janvier et les perspectives d'avenir.'

Cette assemblée primaire pourrait se dérouler à huis clos, soit sans la présence de journalistes. 'Je peux comprendre l'exaspération de certains concitoyens qui voudraient demander cela, tant le tribunal médiatique et la partialité de certains articles les ont énervés', exprime-t-il. 'Si cette proposition devait arriver, j'essaierai toutefois de convaincre l'assemblée de ne pas recourir à un huis clos, en sachant que c'est la démocratie qui décidera.'

/ATS