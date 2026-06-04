Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste et veut rester sénateur

Le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste. Il l'a annoncé jeudi aux médias, une semaine après sa non-désignation par sa section cantonale à une candidature pour un quatrième mandat à la Chambre des cantons en 2027.

'A 61 ans, on pourrait très bien faire autre chose', a admis le sénateur qui dit toutefois avoir reçu de nombreux soutiens depuis une semaine, l'incitant à rester conseiller aux Etats et à se représenter aux élections fédérales d'octobre 2027. 'J'aime être conseiller aux Etats et je souhaite donc le rester et me présenter pour un nouveau mandat.'

Il y a une semaine, les délégués du PS zurichois ont refusé de nommer Daniel Jositsch pour une nouvelle législature. 'Je n'en veux pas au parti et c'est son bon droit', a-t-il déclaré aux journalistes à Zurich, tout en soulignant: 'On ne veut plus de l'aile socio-libérale au PS. J'ai donc décidé de quitter le parti avec effet immédiat, ainsi que son groupe parlementaire.'

/ATS