Exercice d'envergure de l'armée suisse contre les menaces hybrides

L'armée suisse mène dans le courant du mois de juin un vaste exercice d'entraînement à la protection des infrastructures critiques, dans un contexte de menace accrue. L'opération 'Conex 26' déployée au nord-ouest de la Suisse mobilise quelque 3500 militaires.

L'exercice de simulation de crise 'Conex 26' vise à renforcer la capacité de défense face aux menaces hybrides. Il se déroulera du 12 au 19 juin dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Soleure et de Lucerne.

Les responsables de l'opération la décrivent comme un cours de répétition 'tout à fait normal, mais avec davantage de participants'. 'Il s’agit de renforcer la capacité de défense et de vérifier la collaboration avec les partenaires civils', a indiqué lundi à Aarau Alexander Kohli, commandant de la Division territoriale 2, devant les médias.

Le dernier exercice 'Conex' remonte à 2015. Depuis, la situation sécuritaire en Europe est devenue plus instable, selon Alexander Kohli, qui évoque des menaces toujours plus complexes.

/ATS