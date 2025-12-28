L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Daniel Brélaz est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 75 ans. Le premier écologiste ...
L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Daniel Brélaz est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 75 ans. Le premier écologiste élu au Conseil national et syndic de Lausanne de longue date est mort des suites d'un arrêt cardiaque, annonce sa famille.

'Son décès fait suite à un arrêt cardiaque soudain, alors qu'il était hospitalisé en néphrologie pour un problème rénal', indique son fils Alexandre, dans un e-mail envoyé à Keystone-ATS.

Il ajoute qu'un problème cardiaque avait également été diagnostiqué, mais qu'il avait été considéré comme 'secondaire' à ce stade, une intervention étant prévue d'ici mi-janvier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Genève peut profiter des économies à l'ONU, dit sa présidente

Genève peut profiter des économies à l'ONU, dit sa présidente

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 06:38

Le WWF désigne les gagnants et perdants 2025 du règne animal

Le WWF désigne les gagnants et perdants 2025 du règne animal

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 06:08

Un appartement en feu à Gossau: un mort retrouvé et des évacuations

Un appartement en feu à Gossau: un mort retrouvé et des évacuations

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 03:32

Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto

Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 18:19

Articles les plus lus

Un cochon en goguette paralyse le trafic à Coire

Un cochon en goguette paralyse le trafic à Coire

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 15:54

Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto

Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 18:19

Un appartement en feu à Gossau: un mort retrouvé et des évacuations

Un appartement en feu à Gossau: un mort retrouvé et des évacuations

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 03:32

Le WWF désigne les gagnants et perdants 2025 du règne animal

Le WWF désigne les gagnants et perdants 2025 du règne animal

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 06:08

Pour bien gérer une pandémie, il vaut mieux la prévenir

Pour bien gérer une pandémie, il vaut mieux la prévenir

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 15:21

Un cochon en goguette paralyse le trafic à Coire

Un cochon en goguette paralyse le trafic à Coire

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 15:54

Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto

Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 18:19

Un appartement en feu à Gossau: un mort retrouvé et des évacuations

Un appartement en feu à Gossau: un mort retrouvé et des évacuations

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 03:32

Süssli: la guerre en Ukraine n'a causé aucun électrochoc en Suisse

Süssli: la guerre en Ukraine n'a causé aucun électrochoc en Suisse

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 03:32

Une maison inhabitable à Flims (GR) après un incendie

Une maison inhabitable à Flims (GR) après un incendie

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 10:18

Pour bien gérer une pandémie, il vaut mieux la prévenir

Pour bien gérer une pandémie, il vaut mieux la prévenir

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 15:21

Un cochon en goguette paralyse le trafic à Coire

Un cochon en goguette paralyse le trafic à Coire

Suisse    Actualisé le 27.12.2025 - 15:54