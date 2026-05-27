L'échange de données entre les services de police fait débat

Les données policières suisses doivent être mieux mises en réseau. Alors que les cantons et Le Centre soutiennent ce projet dans son principe, la gauche et les organisations de défense de la protection des données mettent en garde contre la surveillance de masse.

Une plateforme nationale de consultation doit permettre aux services de police d'échanger des informations entre eux. Le Conseil fédéral a mis en consultation deux projets de loi en ce sens.

PLR et UDC le soutiennent sur le fond. L'UDC exprime cependant des réserves sur l’extension des compétences fédérales qui pourraient empiéter sur la souveraineté cantonale. Le Centre se prononce aussi pour et demande d'aller vite, compte tenu du retard accumulé.

Malgré son accord de principe, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police rejette en revanche les points centraux du projet. Craignant un risque d'abus, le PS demande que la proposition soit améliorée en conséquence, car il soutient une collaboration efficace entre les polices au-delà des frontières cantonales.

/ATS