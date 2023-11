La Confédération lance une stratégie « Endémie Covid-19 »

La Confédération veut protéger les personnes vulnérables face aux virus respiratoires, et éviter toute surcharge du système de santé. Elle a lancé mardi une stratégie à long terme, 'Endémie Covid-19'.

Si la pandémie de Covid-19 est terminée, le virus continue de circuler et peut provoquer des vagues d'infections et des évolutions graves, en particulier chez les personnes âgées et celles atteintes de certaines maladies, rappelle l'Office fédéral de la santé publique dans un communiqué. Une situation qui pourrait mettre à mal le système de santé, surtout si de nombreux cas de grippe ou d'autres infections surviennent en même temps pendant la saison froide.

La stratégie prévue s'articule autour de trois champs d'action: surveillance (via les eaux usées notamment), prévention (vaccination) et contrôle des infections, en particulier dans les EMS. La plupart des mesures contenues dans la stratégie ont déjà porté leurs fruits ces deux dernières années, note l'OFSP. Il faut les maintenir.

/ATS